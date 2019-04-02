На молдавской границе у двух граждан изъяли поддельные документы

0

Два документа с признаками фальсификации были обнаружены пограничниками на КПП “Скулень” и “Леушень”. К ответственности привлечены гражданин Молдовы и гражданин Румынии.

Поддельные водительские права, выданные молдавскими органами, были обнаружены при дополнительной проверке личных вещей водителя микроавтобуса, следовавшего по маршруту “Молдова-Германия”. 22-летний водитель заявил, что он не знал о подделке: документ ему выдал работодатель с просьбой доставить и передать его неизвестному лицу на территории Германии.

Ещё один инцидент был зарегистрирован на КПП “Леушень”. У гражданина Румынии за рулём Hyundai Santa Fe с болгарскими номерами обнаружили сомнительное свидетельство о регистрации автомобиля. 60-летний мужчина сказал, что документ является дубликатом, а получил он его 2 недели назад.

Согласно правилам, оба документа были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.