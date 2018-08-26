На молдавской границе снова образовались километровые очереди (ВИДЕО)

На трёх контрольно-пропускных пунктах в направлении выезда из страны в очередь выстроились сотни машин.

По последним данным службы Infotrafic, неблагоприятная обстановка отмечается на КПП «Паланка – Маяки – Удобное», где время ожидания составляет не менее одного часа. А на КПП «Мирное – Табаки» путешественникам придётся подождать в очереди в лучшем случае 35 минут.

Примечательно, что согласно видеоролику, опубликованному очевидцами в группе “Город без маршруток”, таможенный пункт “Тудора – Старокозачье” тоже загружен. В очереди стоят не менее 100 машин, хотя на карте Infotrafic на этом КПП время ожидания составляет 5 минут.

Пограничная полиция призывает всех пересекающих границу по возможности выбрать менее загруженный пункт пропуска, ознакомившись перед выездом с данными службы Infotrafic, а также с пониманием и спокойствием отнестись к ситуации. При возникновении дополнительных вопросов по поводу пересечения границы можно позвонить в зелёную линию по номеру 022 259 717. Служба поддержки доступна круглосуточно.