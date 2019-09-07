На молдавско-украинской границе открылся контактный пункт “Паланка”

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Контактный пункт “Паланка” открылся вчера на территории совместного пункта пересечения границы “Паланка-Маяки-Удобное”. Его задача – эффективное и оперативное управление деятельностью на молдавско-украинской государственной границе.

Создание этого контактного пункта позволит осуществлять быстрый обмен информацией между Пограничной полицией Республики Молдова и Государственной пограничной службой Украины, предоставляя помощь в оценке ситуации на общей границе. Обмен информацией проводится с целью мониторинга лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу, чрезвычайных ситуаций в пограничном районе и пунктах пересечения границы, нарушений или попыток нарушений законодательства государств-участников во время пересечения госграницы, нарушений пограничного режима и т. д. Тем самым можно предотвращать такие явления, как нелегальная миграция, торговля людьми, подделка проездных документов и т. д. В то же время обмен данными может осуществляться в других областях, представляющих общий интерес, передаёт moldpres.md.

– Контактный пункт “Паланка” внесет существенный вклад в обеспечение безопасности молдавско-украинской границы, а также в процесс развития и модернизации института. Безусловно, деятельность контактного пункта значительно улучшит добрососедские отношения между Республикой Молдова и Украиной и не только. Речь идет также о национальной безопасности, общественном порядке, экономическом благосостоянии двух стран, в том числе о взаимной поддержке в предотвращении транснациональной организованной преступности и борьбе с ней, – заявил на церемонии открытия заместитель начальника Пограничной полиции РМ Валентин Федоров.

Стоит отметить, что с 10 июля контактный пункт работал в тестовом режиме. До настоящего времени обработано 38 заявок, большинство из которых касаются получения оперативной информации о пересечении государственной границы лицами и транспортными средствами, а также информационных запросов на граждан.