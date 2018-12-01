На молдаванина напали с ножом в Канаде

В Канаде два араба и один китаец устроили драку, в которой ранили ножом уроженца Молдовы.

Инцидент произошёл вечером 30 ноября. Пострадавший мужчина рассказал в своём блоге, что всё началось после того, как он вышел из магазина с покупками и сел в автобус. В какой-то момент он заметил, что на заднем сиденье завязалась драка между двумя арабами и китайцем.

По словам соотечественника, мужчина не мог спокойно смотреть на происходящее, передаёт voceabasarabiei.md. Он ударил одного из участников потасовки, после чего тот вытащил нож и попытался напасть. К счастью, в течение нескольких минут конфликт удалось погасить.

На место происшествия прибыла полиция и задержала дебоширов, в чьих карманах нашли ещё несколько ножей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.