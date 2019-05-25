На многих улицах муниципия Кишинёв будет ограничено дорожное движение

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Дорожное движение на ул. А. Маринеску, на участке между ул. Алба-Юлия и ул. Хайдукул Тобулток в городе Дурлешть будет приостановлено с 27 мая по 10 июня. Согласно распоряжению вице-примара столицы Нистора Грозаву, дорожное движение будет приостановлено для выполнения работ по капитальному ремонту тепловых сетей в этом районе.

Согласно другим распоряжениям, в связи с ремонтом теплосетей, с 3 июня по 28 июня дорожное движение будет приостановлено на столичной улице А. Космеску, на участке между улицами М. Ломоносов и И. Нистор. В этот же период движение транспорта будет частично приостановлено на улице Г. Кашу, в периметре улиц Малина Микэ и И. Нистор, передаёт ipn.md.

В период с 3 по 30 июня движение будет ограничено на столичной улице Валя Дическу, на участке между улицами Митрополит Гурие Гросу и В. Докучаев. С 3 июня по 1 июля движение транспорта будет приостановлено на улице М. Ломоносов, на участке между улицами М. Ломоносов, 30/1 и В. Короленко.

Водителей просят соблюдать на этих участках временные дорожные знаки.