На многих трассах страны сегодня патрульные “ловят” радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 6 июня, сотрудники НИП в течение всего дня будут дежурить на следующих учасках дороги:
– M 5/R 1: Страшенский район;
– M 1/R 3: Яловенский район;
– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 194-224 км;
– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;
– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49-86 км;
– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;
– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул;
– R 3/ M 3: Чимишлия.
НИП настоятельно рекомендует всем водителям адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.
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