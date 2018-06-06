На многих трассах страны сегодня патрульные “ловят” радарами

На многих трассах страны сегодня патрульные “ловят” радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 6 июня, сотрудники НИП в течение всего дня будут дежурить на следующих учасках дороги:

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 1/R 3: Яловенский район;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 194-224 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14,  49-86 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул;

– R 3/ M 3: Чимишлия.

НИП настоятельно рекомендует всем водителям адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.

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