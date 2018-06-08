На многих трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования вновь информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 8 июня, на следующих национальных трассах в течение всего дня будут находиться патрульные с радарами:
– R 1: Страшенский район;
– M 1/R 3: Яловенский район;
– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;
– R 13: Резинский район, 86 – 101 км;
– R 20: Резинский район, 0 – 23 км;
– R 13: Шолданештский район, 49 – 86 км;
– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;
– R 3/ M 3/ R 26: Чимишлия.
НИП настоятельно рекомендует всем водителям адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.
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