На многих трассах страны патрульные с радарами поджидают любителей прокатиться с ветерком

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех автомобилистов о местоположении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 14 июня, в течение всего дня стражи порядка дежурят на следующих участках дороги:

– R 1: Страшенский район;

– M 1/R 3: Яловенский район;

– M 5: Кишинёв – Тирасполь, 39 – 90 км, 91 – 133 км, 255 – 266 км;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 20 км;

– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 3/ M 3/ R 26: Чимишлия;

– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул.

НИП призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.