На многих столичных улицах дорожные знаки и светофоры закрыты ветками (ВИДЕО)

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Призваны регулировать движение транспорта, но не видны из-за разросшихся деревьев. На многих столичных улицах дорожные знаки и светофоры оказались закрыты ветками.

Подобная ситуация сложилась и на перекрестке улиц Пушкина и Александра чел Буна. Там ветками заслонен светофор. Подобное можно наблюдать почти на каждой улице столицы, передаёт publika.md.

– Это очень опасно. Если не видишь знака, не знаешь, чего опасаться или что нужно делать, – отметил автоинструктор Максим Сикорский.

В Зеленхозе проблему признают, но говорят, что сотрудники не успевают срезать ветки, поскольку летом много работы. Глава предприятия призвал тех, кто отвечает за дорожные знаки и светофоры, сообщать им о подобных ситуациях.

– Мы сами, где видим, обрезаем ветки. Но ведь у нас не только эта работа. На нас и амброзия, и цветы, и ирригация, и траву косить нужно, – заявил глава Зеленхоза Сергей Карп.

За дорожные знаки и светофоры отвечает Управление транспорта. Но и там сослались на большой объем работы.