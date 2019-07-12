На многих столичных улицах дорожные знаки и светофоры закрыты ветками (ВИДЕО)

На многих столичных улицах дорожные знаки и светофоры закрыты ветками (ВИДЕО)

Призваны регулировать движение транспорта, но не видны из-за разросшихся деревьев. На многих столичных улицах дорожные знаки и светофоры оказались закрыты ветками.

Подобная ситуация сложилась и на перекрестке улиц Пушкина и Александра чел Буна. Там ветками заслонен светофор. Подобное можно наблюдать почти на каждой улице столицы, передаёт publika.md.

– Это очень опасно. Если не видишь знака, не знаешь, чего опасаться или что нужно делать, – отметил автоинструктор Максим Сикорский.

В Зеленхозе проблему признают, но говорят, что сотрудники не успевают срезать ветки, поскольку летом много работы. Глава предприятия призвал тех, кто отвечает за дорожные знаки и светофоры, сообщать им о подобных ситуациях.

– Мы сами, где видим, обрезаем ветки. Но ведь у нас не только эта работа. На нас и амброзия, и цветы, и ирригация, и траву косить нужно, – заявил глава Зеленхоза Сергей Карп.

За дорожные знаки и светофоры отвечает Управление транспорта. Но и там сослались на большой объем работы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md