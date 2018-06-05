На многих национальных трассах сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех граждан о местоположении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 5 июня, сотрудники патрульной полиции будут находиться на следующих участках дороги:

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 1/R 3: Яловенский район;

– M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 77 – 129 км;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 104 – 133 км; 281 – 296 км;

– R 1: Кишинёв – Унгены, 40 – 70 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул;

– R 3/ M 3: Чимишлия.

НИП рекомендует всем участникам дорожного движения адаптировать скорость сответственно предписаниям ПДД.