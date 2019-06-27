Правительство объявит конкурс на должности двух судей КС

0

Правительство назначит двух судей в Конституционный суд по конкурсу. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети премьер-министр Майя Санду.

Как пишет moldpres.md, вскоре правительство проведёт конкурс на замещение двух вакантных должностей судей Конституционного суда.

– Правила конкурса и критерии оценки кандидатов будут определены таким образом, чтобы компетентность, профессиональные заслуги и неподкупность были ключевыми качествами, на основании которых будут назначены кандидаты. В Конституционный суд должны прийти независимые как от политической сферы, так и от групп интересов люди. Они должны подчиняться только положениям Конституции, – написала премьер.

В среду, 26 июня, судьи Конституционного суда объявили об отставке в полном составе.