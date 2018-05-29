На месте Республиканского стадиона хотят построить новый офис посольства США

По крайней мере, об этом свидетельствует проект закона, разработанный Министерством инфраструктуры и экономики, и вынесенный на публичные консультации до 8 июня 2018 года.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что он был разработан в ответ на намерения США приобрести расположенный на улице Тигина, 12 участок земли площадью 5,1814 га для строительства офиса посольства Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Таким образом, предполагается, что здание появится на месте Республиканского стадиона, пишет tv8.md.

Отвечать за оценку стоимость участка, вести переговоры о цене и подписывать контракт о купле-продажи недвижимости будет правительство, отмечает также источник.