На месте развалин Республиканского стадиона может появиться Центр современного искусства (ФОТО)

Издательский дом DAS совместно с Союзом архитекторов Молдовы организовали конкурс по разработке концепции будущего здания.

На старте конкурса в нем приняли участие 10 архитекторов, но впоследствии было отобрано 8 лучших. При проектировании от архитекторов требовалось соблюсти ряд условий, среди которых качество, функциональность, многопрофильность, а также соответствие условиям сохранения и реставрации входов на территорию бывшего республиканского стадиона с улиц Тигина и Измаил, пишет locals.md.

Со всеми работами участников можно ознакомиться в фойе Shopping Malldova, работы будут выставлены до 29 января. 27 января будет объявлен проект-победитель, который будет выбран международным компетентным жюри.