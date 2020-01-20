На маршруты в Кишиневе выйдут еще несколько новых троллейбусов

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5 троллейбусов были собраны, протестированы и вскоре выйдут на новые маршруты в Кишиневе. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан

По его словам, уже со среды 4 троллейбуса начнут курсировать в секторе Чеканы по улицам Мария Драган и Волунтарилор. Об этом поступило большое количество запросов со стороны горожан. Еще один троллейбус будет ходить в Трушены, где также необходимы дополнительные единицы общественного транспорта, особенно в часы пик. Примар заверил, что сделает всё возможное, чтобы троллейбусный и автобусный парки были пополнены новыми единицами транспорта.

– Таким образом, мы сможем ввести в обращение больше транспортных средств, в том числе и в пригородах. Мы все хотим, чтобы граждане не проходили километры, чтобы добраться до места назначения, – сказал Чебан.