На ломаном английском

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О мнимых успехах молдавского здравоохранения

С 20 по 28 мая в Женеве проходила Всемирная ассамблея здравоохранения. С её трибуны представлявшая Республику Молдова министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду заявила, что в нашей стране улучшилось качество медицинских услуг, что привело к росту на пару лет продолжительности жизни.

А вы разве не в курсе?

В форуме приняли участие делегации из всех стран-участниц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а основной вопрос повестки дня – всеобщий охват населения медицинскими услугами.

Молдавский министр Раду тоже подготовила речь, с которой выступила на ассамблее в первый день её работы. Реальная ситуация, сложившаяся в РМ, и та, о которой вещала с трибуны высшего форума ВОЗ чиновница, сильно отличаются друг от друга. Она говорила о всеобщем охвате медицинскими услугами и приоритетах правительства. Из этого доклада мы узнали много нового про доступ наших граждан к отечественной медицине. На плохом английском языке, путаясь в терминах, Сильвия Раду похвасталась, что при правительстве демократов было много сделано для населения в сфере здравоохранения.

– Политика здравоохранения всегда была в приоритете у правительства РМ, а всеобщий охват медицинскими услугами – главная наша цель, как и говорится в Национальной стратегии развития «Молдова – 2030», утверждённой исполнительной властью в прошлом году. Чтобы достичь поставленных целей, наше правительство применило комплексный подход как на государственном уровне, так и в обществе для проведения ряда реформ не только в области здравоохранения, непрерывно его совершенствуя, но и выйдя за рамки этих обязательств, снизив уровень бедности, устранив социальное и гендерное неравенства и борясь против всех форм дискриминации, – вещала с трибуны ассамблеи ВОЗ молдавский министр здравоохранения.

37 200 человек умерло, а 32 606 родилось в РМ в 2018 году. Смертность по сравнению с 2017 г. выросла на 1,2%, а рождаемость упала на 4,3%.

Упрямые цифры

Также она похвасталась, что в РМ проводится реформа первичной медицины и публичного здравоохранения. «Мы улучшили доступ к качественным медуслугам – в том числе и права на сексуальное и репродуктивное здравоохранение, – к значимым и качественным лекарствам. За последние два года увеличилась на пару лет продолжительность жизни, а уровень смертности неуклонно снижается. Всё это стало возможным благодаря увеличению государственных ресурсов и более качественным инвестициям», – считает С. Раду.

А между тем доцент Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану, международный эксперт в области здравоохранения, консультант ВОЗ Алла Немеренко болезненно отреагировала на слова министра, касающиеся вопроса репродуктивности.

«Дорогие коллеги, сообщите Мадам, чтобы она была в курсе, что 30,2 прерывания беременности на 100 новорождённых, из которых 6,0 у девушек в возрасте 15 – 19 лет и 4,4 – при первой беременности, не являются показателями эффективности или поводом для гордости за репродуктивное здоровье и систему здравоохранения. Мы первые лишь в проведении тысяч абортов и вакуумных аспираций, прерывающих жизни… Вот это да, достижения!», – написала консультант ВОЗ на своей странице в соцсетях.

Да и говоря о неуклонном снижении уровня смертности, министр слукавила, введя в заблуждение всех участников Всемирной ассамблеи здравоохранения. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в данные, приведённые Национальным бюро статистики РМ. А упрямые цифры говорят о том, что число умерших в РМ в 2018 году составило 37 200 человек, что на 432 человека (1,2%) больше, чем в предыдущем. И при этом смертность у нас в стране превышает рождаемость. Данные того же НБС свидетельствуют, что в 2018 году численность живорождённых составила 32 606, а это меньше на 1454 (4,3%), чем в 2017 году.

Пыль в глаза

Со слов министра С. Раду, правительством были приложены значительные усилия «для улучшения качества питания, воды и санитарии, повышения дорожной безопасности, доходов граждан и полного спектра всех социальных льгот, уделяя особое внимание наиболее маргинализованным группам».

Но при этом министр не упомянула, что все проекты, реализуемые партией, под покровительством которой она находится, делаются в спешке и для пуска пыли в глаза. Вспомним проект «Хорошие дороги для Молдовы», в котором ничего хорошего нет. Зря выброшенные деньги – и через короткое время на дорогах опять появляются трещины и колдобины. И так во всём.

Анастасия Погодина