На лицо ужасные – добрые внутри

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О самобытной традиции ряженых в Тараклии

Вот и началась волшебная пора! Новый год, Рождество, Святой Василий, или Новый год по старому стилю, – наши самые любимые и радостные праздники, наполненные домашним теплом и красивыми традициями. В эти дни мы лишний раз убеждаемся, что народные традиции и обряды живут и бережно сохраняются в Молдове. Корреспондент «АиФ в Молдове» выяснял, что особенного в праздновании зимних торжеств бессарабских болгар.

Маска, я тебя знаю

Живёт в Тараклии очень талантливый человек, которого там все знают. Иван Боримечков – основатель единственного в Молдове народного театра на болгарском языке «Смешен петък» («Весёлая пятница»), который появился на юге страны почти 40 лет назад. Благодаря усилиям Ивана к болгарам вернулись старинные народные праздники – Трифан Зарезан (14 марта – первая обрезка винограда), Лазарица (за неделю до Пасхи), а с ними ожила традиция колядок с козой и кукерами, без которых тараклийцы уже не представляют зимних развлечений. Как всё начиналось?

– С детства на Рождество и на Святого Василия я ходил колядовать с «козой» и понятия не имел о кукерах, – говорит Иван. – Но однажды узнал об историческом факте, что в XIX веке староста Болграда ехал по дороге, а кукеры спрыгнули с дерева и напугали его лошадей. Староста не растерялся – стал гонять их кнутом. Постепенно (по разным фактам) я выяснил, что в Бессарабии традиция кукерства существовала с незапамятных времён.

Оказалось, что кукеры – это ряженые в фантастических масках из козьего меха и кожи, изгоняющие из домов зло, нездоровье и беды. Иван взялся за первую маску…

Знакомый болгарский художник дал Ивану Боримечкову эскизы кукерской маски и костюма. По ним умелец стал скрупулёзно создавать необычное облачение, используя для этого кожу, мех, рога и другие натуральные материалы. Лицевая и тыльная стороны маски, как правило, покрыты козлиной шкурой, её венчают пара или две архаровских рогов. Колоритную конструкцию украшают бусы, ленты, цветные шерстяные кисточки. Маски не похожи друг на друга, у каждой – свой облик и характер.

Шьёт мастер с примеркой, заставляя владельца будущего творения пройтись в маске, потанцевать или, как Иван говорит, поиграть. Если артисту в ней неудобно, Иван переделывает до тех пор, пока маска и костюм не сядут как влитые. Обязательный атрибут кукерского костюма – гроздья больших и маленьких колокольчиков, прикреплённых к одежде ряженого, которые оповещают звоном о его появлении. Каждый болгарин знает, что появление в доме ряженых несёт ему и домочадцам радость, а произнесённые пожелания здоровья и хорошего урожая непременно сбываются. В каждом доме они – почётные гости.

На Васильев день кукеры ходят с «козой» по Тараклии. Это животное не случайно считается главным персонажем колядок на Старый Новый год. «Коза» – символ жизненной силы, плодородия и хорошего настроения. Кукеры и другие персонажи – свита этой капризной особы. Страшными масками, перезвоном колокольчиков, танцами они стремятся выгнать злых духов из домов тараклийцев, чтобы в них поселились добро, счастье и благополучие.

Выносливый кукер

В кукеры берут только молодых парней с артистическими способностями. Ещё одно немаловажное условие: молодой человек должен обладать недюжинной силой и отменной спортивной подготовкой. Кукерское представление – не только развлечение, но и тяжёлая работа. За вечер кукерская свита, давая по 20 – 30 выступлений в домах тараклийцев, преодолевает до шести километров. Сначала идти в маске легко и интересно, а потом очень даже непросто. По словам мастера, чтобы артист не уставал и ему было приятно в маске играть, в ней должен сохраняться баланс выразительности и удобства. Но в первую очередь она должна быть лёгкой.

Каждый кандидат проходит испытание: надевает меховую маску, выходит на сцену и минут сорок прыгает без остановки. Если через пятнадцать минут он не сдёргивает маску и не возвращает её Ивану, значит группа пополнилась новым адептом.

– У настоящего кукера в душе – драйв, желание импровизировать, играть на радость публике. Попросился в кукеры один паренёк в очках. Видя, как он натягивал поверх очков меховую маску и играл в ней весь вечер, я парня зауважал. Тут без очков – весь мокрый от пота во время представления, а он ни одним движением не показал, как ему трудно. Когда в душе полыхает огонь, любые трудности по плечу, – считает Боримечков.

«Коза» и её свита

В старину люди верили, что Васильев день имеет большое влияние на весь последующий год. Считалось, что в ночь с 13 на 14 января разгуливала нечистая сила, а всенародное веселье её отгоняло. Поэтому вечером устраивались игрища, гадания и ряженье, а сегодня на Васильев день кукеры ходят с «козой» по Тараклии. Это животное не случайно считается главным персонажем колядок на Старый Новый год. «Коза» – символ жизненной силы, плодородия и хорошего настроения. Кукеры и другие персонажи – свита этой капризной особы. Страшными масками, перезвоном колокольчиков, танцами они стремятся выгнать злых духов из домов тараклийцев, чтобы в них поселились добро, счастье и благополучие.

– Многие из жителей в Тараклии носят имя Василий, на свои именины они приглашают родных, друзей. Заходишь в дом, а там полно гостей. Мы поём колядки, а потом приглашаем хозяев и гостей на хоро`, и все танцуют старинный болгарский танец, – поясняет Иван Боримечков.

Своя Кукерландия

Через несколько лет команда Боримечкова стала ездить на кукерские фестивали, которые проходят в разных регионах Болгарии. В 2017 году, например, тараклийцы участвовали в XVIII Международном маскарадном фестивале «Кукерландия» в городе Ямболе, который считается родиной кукерских масок. А последние два года они проводят фольклорные фестивали в родной Тараклии.

Первый международный маскарадный фестиваль «Козешкото хоро» прошёл в 2018 году. Организаторы праздника выставили четыре команды кукеров. Свои оригинальные костюмы показала кукерская группа «Кукери Тополчане» из Болгарии, а также молдавский коллектив из села Крихана Веке Кагульского района. Посмотреть на карнавальное шествие участников фестиваля по главной улице собралось немало зрителей. Второй «Козий хоровод» состоялся в прошлом году. Так год от года Тараклия становится кукерским центром в Молдове.

КОММЕНТАРИЙ

Чудо-театр

Елена Рацеева, доктор истории, доцент кафедры филологии и общественной науки Тараклийского государственного университета:

– Вдали от театральных столиц и культурных центров, в затерянной среди буджакской степи Тараклии родился народный театр «Смешен петък». Это было настоящее чудо. Болгарский диалект, на котором говорят тараклийцы, десятилетиями оставался языком кухни, семьи и двора. Иван Боримечков открытием театра вывел родной язык на сцену, показал его красоту и самобытность. Поначалу у труппы не было даже пьес на болгарском языке. Они выбирали публикации из болгарской сатирической еженедельной газеты «Стыршел» («Шершень») и по ним делали миниатюры. За 38 лет труппа театра менялась не раз. Ведь его актёры – лицеисты, гимназисты, студенты. Театр завоевал много наград, но главная из них – это любовь зрителей и забота о нём местных властей. С 2001 года и по сей день примэрия поддерживает театр. В этом году утвердили бюджет в размере одного миллиона леев и зачислили в уже имеющийся штат (19 сотрудников) ещё одного.

«Смешен петък» – живая структура, которая занимает большое место в жизни бессарабских болгар. Предыдущий примар Сергей Филипов много сделал для театра. Более того, он старался не пропускать ни одной премьеры. А внимательные горожане отмечали, что городской голова часто использует цитаты из спектаклей не только в общении, но и на производственных совещаниях…

А как преображается Тараклия во время колядок «козы» в сопровождении этих фантастических кукеров и кукерских фестивалей! Похоже, эти чудища – гонители всего плохого и злого – действительно не зря воинственно размахивают своими палками и оглушительно звенят бубенцами.

Остаётся только удивляться, как много может сделать всего один человек, если в его душе горит божественный огонь любви к родному краю, языку, традициям своего народа.

В ТЕМУ!

Особый мастер

К 200-летию Тараклии, которая отметила эту дату в 2011 году, Иван Боримечков за большой вклад в развитие и процветание родного города удостоился звания Почётного гражданина Тараклии. Но, пожалуй, он – единственный человек в стране, у которого в дипломе написано, что почётное звание ему присуждено за высокий личный авторитет и достойные человеческие качества.

Татьяна СОЛОВЬЁВА