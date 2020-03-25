На крючке у палочки Коха

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О том, как в Молдове борются с болезнью бедных

Роберт Кох обнаружил бациллу, ныне носящую его имя, 24 марта 1882 года. Сегодня это дата, посвящённая Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который считается одним из самых распространённых инфекционных заболеваний в мире. В 1993 году ВОЗ объявил туберкулёз глобальной проблемой.

Что касается лечения, то Молдова – единственная страна восточной части Европейского региона, где 100% покрытие всеми видами лечения. Примерно 60% финансирования программы по контролю за туберкулёзом возложило на себя государство, а лечение стоит очень дорого. Остальные средства поступают из внешних источников.

А вакцины всё нет

Есть болезни, от которых можно защититься путём вакцинации. Однако обсуждаемая болезнь в этот список не входит. Как пояснила доктор-хабилитат медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Национального агентства общественного здоровья Виктория Букова, единственная существующая вакцина против туберкулёза, изготовленная на основе культуры бациллы Кальметта-Герена (БЦЖ), созданная в 1921 году, эффективна только для защиты детей от генерализованных форм туберкулёза. Национальный календарь вакцинации предусматривает однократную вакцинацию младенцев в возрасте 3 – 5 дней. Это связано с тем, что вакцина действенна только при введении лицам, которые не контактировали с возбудителем болезни, а в нашей стране туберкулёзная палочка циркулирует очень интенсивно, и существуют бессимптомные носители этого возбудителя. Кроме того, для выработки полноценного иммунитета необходимо время. Вакцина совершенно безопасна и практически не даёт побочных реакций. Благодаря вакцинации в течение последних десятилетий в стране не регистрируются тяжёлые генерализованные формы туберкулёза у детей.

– Безопасная, эффективная и доступная по стоимости вакцина против всех форм туберкулёза для защиты не только детей, но и взрослых могла бы стать значительным достижением в борьбе с этой болезнью, – утверждает В. Букова. – В настоящее время несколько вакцин-кандидатов находятся на разных стадиях доклинической и клинической разработки.

Донести до населения

Одна из проблем нашего общества – это слабая информированность населения о различных заболеваниях, и туберкулёз не исключение. В этой части с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты сотрудничают различные международные и национальные организации. Одна из них – Центр политики и исследований в здравоохранении (PAS).

– В число наших задач входит проведение информационных кампаний, мобилизация сообщества для профилактики и выявления туберкулёза на ранних стадиях, – уточняет координатор программ PAS Лучия Пырцынэ. – Определённые средства на эти цели выделяет международный Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Мы выпускаем разъяснительные брошюры, проводим просветительскую работу, участвуем в организации профилактических акций, встреч, флешмобов. Ко Дню борьбы с туберкулёзом мы подготовили социальную рекламу, где говорится о первых симптомах этой болезни, на которые надо обращать внимание. Кроме того, очень важно донести до населения, что люди, страдающие туберкулёзом, не опасны для общества, когда получают правильное лечение.

Понять, принять и вылечиться

В последние годы отмечается стабилизация и улучшение эпидемиологических показателей, снижается уровень заболеваемости и смертности. В 2019 году в Молдове было выявлено 2869 новых случаев заболевания туберкулёзом, из них 136 – у детей. В 2018 году диагностировано 3018 случаев.

Как уточнила врач-фтизиопульмонолог департамента координации Института фтизиопульмонологии Диана Кондрацки, по данным ВОЗ, опубликованным в 2019 году, четверть населения планеты инфицированы микробактерией туберкулёза. Но это вовсе не означает, что все они заболеют. При определённых условиях заболевает лишь 5 – 10% населения, входящих в группу риска. Для этого необходим длительный контакт с источником заболевания, которым является человек с активной формой туберкулёза лёгких и/или гортани, потому что не все формы этой болезни заразны. Как правило, источником становится человек с ещё не диагностированной болезнью или не начавший лечение.

– Сейчас в РМ работают три стационара, где лечат больных туберкулёзом. Эти медицинские учреждения полностью охватывают всех нуждающихся в госпитализации, – уточняет Д. Кондрацки. – В Молдове используются самые передовые схемы лечения этой болезни. Чувствительный туберкулёз излечивается в 83,2% случаев, а резистентный (не чувствительный к препаратам 1-й линии) – в 71,7%. Срок лечения резистентной формы дольше, а количество препаратов – больше.

В декабре прошлого года Минздрав обновил приказ об организации фтизиопульмонологической службы. Сейчас, кроме врачей, с пациентами работают социальный работник и психолог, которые морально помогают бороться с болезнью. Оба специалиста общаются как с пациентом, так и с его семьёй. Ведь не все могут спокойно принять сам факт наличия болезни.

Туберкулёзом может заболеть любой человек, это не стыдно. Стыдно и преступно не лечить болезнь, заражая при этом других людей. Нельзя игнорировать лечение, даже если оно приносит побочные эффекты – в данном случае врачи меняют схему приёма препаратов. Но вмешивается и социальный фактор: люди бросают лечение, потому что уезжают на заработки, им надо кормить семью. Лечение инфекционных болезней – проблема не только врачей, это проблема государства и всех граждан.

Мнение Рукшиняну

Полное покрытие

– К сожалению, диагностировать болезнь в сёлах республики по многим причинам сложнее, чем в городах. Это зависит не от медицинских факторов, а скорее от культуры и менталитета народа. У нас уже было несколько проектов по ранней диагностике туберкулёза, и в этом году мы продолжим начатое, благодаря тому что Национальная касса социального страхования выделила на эти цели 1,2 млн леев. В первую очередь обследованию подлежат люди, входящие в группу риска.

Если говорить о раннем выявлении болезни, то этим должно заниматься звено первичной медицины, точнее – семейные врачи. А когда один врач обслуживает несколько сёл, он может кое-что упустить. Палочка Коха – очень ленивая бактерия, которая движется от латентной формы к активной около полугода, и в этот период может не появляться никаких симптомов. Болезнь охватывает социально-экономические аспекты нашего общества. Кроме того, заболевшие нередко подвергаются открытой дискриминации со стороны окружающих. В сельской местности люди подвержены старым стереотипам восприятия туберкулёза. Были случаи, когда таких пациентов пытались выжить из сёл.

Что касается лечения, то Молдова – единственная страна восточной части Европейского региона, где 100% покрытие всеми видами лечения. Примерно 60% финансирования программы по контролю за туберкулёзом возложило на себя государство, а лечение стоит очень дорого. Остальные средства поступают из внешних источников. В Молдове появляются препараты нового поколения, которые отсутствуют во многих других странах. При этом на Украине, к примеру, вообще нет национальной программы по лечению туберкулёза. Заболевшие самостоятельно покупают себе лекарства. В Румынии государство покрывает лишь 30 – 35% лечения. У нас же очень быстро внедряются рекомендации ВОЗ, касающиеся новых методов лечения, включая использование современных препаратов.

Павел Рукшиняну,

председатель Национальной ассоциации больных

туберкулёзом (SMIT)

Комментарий

Лечение и в заключении

Владимир Кожокару, главный комиссар юстиции, и. о. директора Национальной пенитенциарной администрации (НПА):

– На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях Молдовы содержатся 90 больных туберкулёзом заключённых, находящихся в ПУ больничного типа №16 Прункул. Лечение и профилактика болезни осуществляется в соответствии с Национальной программой по контролю туберкулёза на 2016 – 2020 годы, утверждённой правительством РМ, а также по стандартизированным схемам, согласно стратегии DOTS и DOTS+.

Все лица при поступлении в пенитенциарное учреждение в обязательном порядке проходят радиологический осмотр и скрининг, а затем – каждые полгода в рамках профилактических медицинских осмотров. Однако в период 2018–2019 годов в связи с неисправностью мобильного радиологического устройства микрорадиологические исследования грудной клетки проводились всего лишь один раз. При положительном результате заключённые получают консультации о возможных способах лечения и направляются в специализированный туберкулёзный бокс тюремной больницы.

Основная проблема пенитенциарной системы – нехватка медицинских кадров. Она существует долгое время – и не только в Национальной администрации пенитенциарной системы, но и по всей республике. Это связано с тем, что молодые специалисты по окончании учёбы в Медицинском университете выбирают лучшие условия труда и оплаты. Кроме того, врачи нашей системы не защищены юридически и социально.

Наталья Устюгова