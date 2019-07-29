На краже кошельков из офисов в столице попался вор-рецидивист (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали 34-летнего ранее судимого жителя столицы по подозрению в серии краж из офисов. Согласно данным полиции, в течение июня-июля мужчина совершил как минимум 4 проникновения в офисы экономических агентов, откуда крал кошельки с деньгами и документами.

Задержанный признал свою вину, подробно рассказав все детали совершения краж. По словам мужчины, кошельки находились без присмотра, а входные двери офисов были открыты. Таким образом, злоумышленник забирал ценности, а затем исчезал в неизвестном направлении. Ущерб потерпевшим составил 34 000 леев.

В то же время сотрудники полиции установили, что данное лицо подозревается ещё в ряде краж из офисов на территории столицы. В настоящее время нарушитель задержан на 72 часа.

Согласно уголовному законодательству, ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.