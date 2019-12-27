На КПП задержали жителя Леова с фальшивыми правами

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Гражданин Молдовы был задержан после того, как предъявил поддельные водительские права, которые купил за 700 евро. Инцидент произошёл сегодня на выезде из страны.

В качестве пассажира в автомобиле Mercedes находился житель Леовского района. Во время контроля мужчина явно волновался. В итоге у 27-летнего пассажира было обнаружено водительское удостоверение с явными признаками подделки. Нарушитель сознался, что окончил автошколу в Яловенах, но, чтобы быстрее получить документ, купил права за 700 евро.

Документ был изъят и отправлен на экспертизу. Мужчине грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.