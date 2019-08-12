На КПП “Вулканешты” задержали автомобиль с перебитыми номерами

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Вчера утром на контрольно-пропускном пункте “Вулканешты” на выезде из страны был остановлен автомобиль, зарегистрированный в Молдове. После проверки документов, представленных 32-летним водителем, пограничники установили, что номера авто не соответствуют данным, указанным в техпаспорте.

Было заметно, что VIN-код автомобиля изменён. В своё оправдание водитель заявил, что не проверил документы на транспортное средство при его покупке.

До выяснения всех обстоятельств автомобиль был конфискован. Ведётся разбирательство.