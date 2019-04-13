На КПП в Леушанах конфискован прицеп с незаконно изменённой серией кузова (ФОТО)

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Пограничники контрольно-пропускного пункта Леушаны задержали прицеп LeciTrailer 3E20, зарегистрированный в Португалии, с перебитым идентификационным номером.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошел вчера, 12 апреля, во время проверки фуры с прицепом марки Iveco, за рулём которой находился 60-летний гражданин Молдовы. Мужчина предъявил пограничникам все необходимые документы. Во время проверки транспортного средства правоохранители заметили, что код VIN на прицепе был заменён табличкой на его шасси, на которой значился другой регистрационный номер. Пограничники выяснили, что номер из документа о регистрации прицепа не соответствует номеру на кузове.

Водитель фуры с двойным гражданством (Молдовы и Португалии) был допрошен. Он сообщил, что ничего не знает о найденном несоответствии, и проявил желание сотрудничать с пограничными органами, чтобы установить все обстоятельства. Свидетельство о регистрации, а также прицеп, были конфискованы до завершения расследования.