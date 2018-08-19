На КПП “Паланка-Маяки-Удобное” вновь наблюдается внушительная очередь (ФОТО)

На КПП “Паланка-Маяки-Удобное” вновь наблюдается внушительная очередь (ФОТО)

Об этом сообщает Таможенная полиция Молдовы.

К концу выходных многие жители страны, отдыхавшие за рубежом, устремились обратно. Так, в направлении въезда в Молдову стоят примерно 120 машин.

Согласно информации службы Infotrafic, на данном КПП время ожидания составляет в среднем около часа. Также на данный момент некоторые очереди отмечаются на КПП “Крива-Мамалига”: там среднее время ожидания составляет 40 минут.

В Таможенной полиции отметили, что работают на полную мощность. Также они ведут беседы со стоящими в очереди людьми, а семьи с детьми обеспечивают питьевой водой.

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