На КПП “Паланка-Маяки-Удобное” вновь наблюдается внушительная очередь (ФОТО)

Об этом сообщает Таможенная полиция Молдовы.

К концу выходных многие жители страны, отдыхавшие за рубежом, устремились обратно. Так, в направлении въезда в Молдову стоят примерно 120 машин.

Согласно информации службы Infotrafic, на данном КПП время ожидания составляет в среднем около часа. Также на данный момент некоторые очереди отмечаются на КПП “Крива-Мамалига”: там среднее время ожидания составляет 40 минут.

В Таможенной полиции отметили, что работают на полную мощность. Также они ведут беседы со стоящими в очереди людьми, а семьи с детьми обеспечивают питьевой водой.