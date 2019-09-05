На КПП “Леушены” пограничники обнаружили угнанный в Европе BMW (ФОТО)

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Пограничники в пункте пересечения границы “Леушены” обнаружили автомобиль с признаками изменения серийного номера. Дальнейшая проверка выявила, что данное транспортное средство числилось угнанным на территории другого государства.

4 сентября на КПП при въезде в страну был остановлен автомобиль BMW с молдавскими регистрационными номерами. За рулём находился 20-летний гражданин Республики Молдова. В результате проверки транспортного средства было установлено, что номер в свидетельстве о регистрации не соответствует серийному номеру авто. Как оказалось, автомобиль числился в угоне в другой стране.

Транспортное средство было конфисковано. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.