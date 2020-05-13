На КПП “Джурджулешты” предотвратили попытку контрабанды сигарет (ФОТО)

На КПП “Джурджулешты” предотвратили попытку контрабанды сигарет (ФОТО)

Сотрудники таможенного поста “Джурджулешты” предотвратили вывоз 10 000 сигарет. Контрабандный товар обнаружили в тайнике грузовика.

Инцидент был зарегистрирован сегодня при выезде из страны. Сотрудники таможни при помощи служебной собаки тщательно проверили транспортное средство и обнаружили спрятанные табачные изделия – три коробки сигарет без акцизных марок, которые водитель намеревался продать на чёрном рынке в ЕС.

Контрабанда была конфискована, а нарушителю грозят санкции.

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