На комиссии ЖКХ в примэрии Кишинева обсудили подготовку города к осени и зиме

Сегодня, 23 августа, состоялось заседание столичной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что на заседании были приняты ряд важных вопросов по благоустройству, а также направлены многие запросы о подготовке города к осени и зиме.

Стоит отметить, что ранее Ион Чебан обозначил приоритеты работы фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева на ближайшее время. Это подготовка учебных заведений к новому учебному году, подготовка к зиме, разработка мунбюджета на 2019 год, а также другие вопросы.