На ком лежит ответственность за восстановление памятника?

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Мнение Орлова

В конце февраля от вандалов пострадал один из самых интересных в художественном и историческом плане памятников Армянского кладбища – скульптурное надгробие Е. Д. Угримовой и М. Е. Сицинской (урождённой Угримовой).

Какое значение для Кишинёва и кишинёвцев имеют фамилии Угримовых и Сицинских? И должна ли власть помочь в восстановлении памятника, находящегося на территории кладбища с администрацией и охраной?

– Директор Агентства по испектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ назвал Армянское кладбище Кишинёва «архивом под открытым небом». Очень точное определение. Приходится с горечью констатировать, что у этого архива и двери распахнуты настежь, и ничто из хранящегося в нём не застраховано от уничтожения. В 25 шагах от церкви, расположенной в центре кладбища, пострадало от вандалов скульптурное надгробие Е. Д. Угримовой, похороненной в 1910 году, и М. Е. Сицинской (урождённой Угримовой), похороненной в 1902 году.

Их совместное надгробие представляет собой прекрасный образец искусства эпохи модерна, сочетающий в себе элементы из великолепно обработанного гранита, кованую ограду и главный элемент композиции — скульптурный бюст женщины, выполненный в бронзе. Именно он и привлёк внимание грабителей-вандалов. Бюст, простоявший более столетия, переживший две мировые войны и революцию, сбросили с постамента вместе с прикреплённым к нему гранитным основанием, однако унести не смогли – слишком тяжела оказалась ноша. Девять человек, работники кладбища, с трудом перенесли бюст поближе к сторожке охранника. На мой вопрос, почему бюст не поставили на место, сотрудник кладбища ответил, что укрепить его непросто, и поэтому решили, что этим займутся потомки Угримовых и Сицинских, проживающие в России и приезжающие иногда в Кишинёв.

Вот тут самое время рассказать о том, какое значение для Кишинёва и кишинёвцев имеют эти фамилии и только ли на родственниках лежит ответственность за восстановление памятника, находящегося на территории кладбища с администрацией и охраной?

Муж Марии Егоровны Сицинской в конце XIX – начале XX веков был известным в Кишинёве человеком. Леопольд Егорович Сицинский, получивший прекрасное медицинское образование в Петербурге и продолживший обучение в Париже, Вене и в Берлине, в 1901 году стал главным врачом Кишинёвской губернской земской больницы. Много сил и времени он и его жена Мария Егоровна отдавали меценатству, просветительству, организации летних лагерей для детей. Их дом был местом, где собиралась прогрессивная молодёжь, где велись жаркие споры о путях развития общества. Посещал эти встречи и молодой Пантелеймон Халиппа. Дом этот на улице Мещанской (ныне Сфатул Цэрий), 57 сохранился.

В 1904 году Л. Е. Сицинский был избран на пост городского головы, заняв его после К. А. Шмидта. Сицинский избирался также членом первой государственной думы в 1906 году. Большое влияние семьи Сицинских на общественную жизнь Кишинёва отмечали многие современники. Вот какой страницы кишинёвского «архива под открытым небом» мы едва не лишились.

Бюст М. Е. Сицинской, скрытый от любопытных глаз малиновой косынкой, стоит у входа на кладбище, рядом с пустым пожарным щитом. Администрация кладбища, повязав на голову Марии Егоровны косынку, очевидно ждёт приезда её родственников. А мы чего ждём?

Михаил Орлов, архитектор