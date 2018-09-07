На колбасной фабрике в Крикова обнаружили массу санитарно-ветеринарных и налоговых нарушений (ФОТО)

Накануне, 6 сентября, сотрудники Нацинспектората по расследованиям и Нацагентства по безопасности пищевых продуктов остановили микроавтобус, который выезжал с территории предприятия по изготовлению мясных изделий. В нем были обнаружены готовые колбасы без документов о происхождении.

Позднее контролирующие органы наведались с проверкой уже на само предприятие, администратором которого является 53-летний мужчина. Помимо множества экономических нарушений, здесь были выявлены ряд серьезных санитарно-ветеринарных нарушений.

Так, готовые к реализации полуфабрикаты хранились здесь в одном помещении с сырьем, а на готовой продукции не было маркировки о завершении технологического процесса и конечном потребительском сроке хранения. В общей сложности было изъято более 3000 кг сырья и готовой продукции до тех пор, пока муниципальное управление по безопасности пищевых продуктов не примет решение в их отношении.

В целях соблюдения прав потребителей сотрудники полиции и НАБПП будут систематически проводить такие внезапные проверки.