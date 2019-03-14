На катере без прав и браконьерство – троих жителей Слободзейского района наказали за нарушения на воде (ФОТО)

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Сотрудники инспекции речного транспорта провели рейд в акватории Днестра в Слободзейском районе. Выявлены несколько нарушений на водных объектах Приднестровья.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ночь на 12 марта 58-летний житель г. Слободзея управлял катером, не имея при себе соответствующего удостоверения. Правонарушителя привлекли к административной ответственности.

Днём того же дня недалеко от насосной станции села Чобручи, в водоохранной полосе р. Днестр, были пойманы два жителя села с запрещёнными орудиями лова. За нарушение правил рыболовства в отношении сельчан были составлены административные протоколы.