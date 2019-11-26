На каких улицах столицы в среду не будет воды

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На нескольких улицах в столице в среду, 27 ноября, будет приостановлено водоснабжение. По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, отключения произойдут в связи с выполнением ремонтных работ.

Так, с 09:00 до 17:00 подача воды будет прекращена на улице Узинелор, 25-67, в том числе с дробями. В то же время 09:00 до 15:00 воды не будет на улице Гренобля, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.