На каких улицах столицы в четверг не будет воды

О предстоящих плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, АО “Аpă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу питьевой воды в четверг, 17 января, с 09:00 до 17:00, у потребителей, проживающих по следующим адресам:

ул. Негрештень,

ул. Халтей,

пер. Халтей,

ул. Тэбэкэрие Веке,

ул. Пашкань,

ул. Каля Басарабией 8-38.

Также в интервале с 09:00 до 15:00 без воды останутся жильцы по следующим адресам:

ул. В. Лупу, 81-83, включая дроби,

ул. Пеливан, 28-36, включая дроби,

ул. Владимиреску, 3-7, включая дроби,

ул. Алба-Юлия, 204/2, 7,

ул. Парис, 38-40, включая дроби,

ул. Тофан, 43.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.