На каких улицах столицы в четверг не будет воды

На каких улицах столицы в четверг не будет воды

О предстоящих плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, АО “Аpă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу питьевой воды в четверг, 17 января, с 09:00 до 17:00, у потребителей, проживающих по следующим адресам:

  • ул. Негрештень,
  • ул. Халтей,
  • пер. Халтей,
  • ул. Тэбэкэрие Веке,
  • ул. Пашкань,
  • ул. Каля Басарабией 8-38.

Также в интервале с 09:00 до 15:00 без воды останутся жильцы по следующим адресам:

  • ул. В. Лупу, 81-83, включая дроби,
  • ул. Пеливан, 28-36, включая дроби,
  • ул. Владимиреску, 3-7, включая дроби,
  • ул. Алба-Юлия, 204/2, 7,
  • ул. Парис, 38-40, включая дроби,
  • ул. Тофан, 43.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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