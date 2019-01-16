На каких улицах столицы в четверг не будет воды

О предстоящих плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, АО “Аpă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу питьевой воды в четверг, 17 января, с 09:00 до 17:00, у потребителей, проживающих по следующим адресам:
- ул. Негрештень,
- ул. Халтей,
- пер. Халтей,
- ул. Тэбэкэрие Веке,
- ул. Пашкань,
- ул. Каля Басарабией 8-38.
Также в интервале с 09:00 до 15:00 без воды останутся жильцы по следующим адресам:
- ул. В. Лупу, 81-83, включая дроби,
- ул. Пеливан, 28-36, включая дроби,
- ул. Владимиреску, 3-7, включая дроби,
- ул. Алба-Юлия, 204/2, 7,
- ул. Парис, 38-40, включая дроби,
- ул. Тофан, 43.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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