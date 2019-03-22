На каких улицах ограничат движение общественного транспорта в связи с проведением матча ”Молдова-Франция”

На каких улицах ограничат движение общественного транспорта в связи с проведением матча ”Молдова-Франция”

В Национальной патрульной инспекции сообщили, что в связи с проведением матча по футболу сборных Молдовы и Франции, на некоторых столичных улицах движение будет приостановлено с 17:00.

Речь идёт о следующих участках:

  • проспект Дачия – участок между улицами Буребиста – Куза-Водэ, в направлении сектора Центр.

Общественный транспорт будет курсировать в обе стороны следующим образом:

  • проспект Дачия, участок между улицами Буребиста – Куза-Водэ, в направлении аэропорта.

Патрульные инспекторы будут находиться на обозначенных перекрёстках и обеспечивать безопасность движения транспорта.

НИП призывает всех участников движения проявлять терпение и соблюдать инструкции сотрудников полиции. В то же время водителей убедительно просят оставлять машины только в специально отведённых местах.

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