На каких улицах не будет света в первый весенний день

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 1 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 164, Попушой 14, Стэнеску 10, Нуферилор 1-41, 2-28, 9999, Осмэтеску 1-11, 4-14, Валя Кручий 9999, Иовицэ 5, 5/1, 9 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Хынчешть 202 E, C – с 09:30 до 17:00.

ул. Букурией 1/6, 12A, 14, Каля Ешилор 2/5, Колумна 170 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Дойна 150/1 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.