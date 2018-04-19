На каких улицах Кишинёва сегодня будет затруднено движение

Столичная примэрия продолжает информировать жителей города о том, на каких участках дороги будут проводиться ремонтные работы.
Так, сегодня, 19 апреля, будут перекрыты следующие улицы:
Сектор Центр: ул. М. Когылничану.
Сектор Буюканы: ул. Ион Пеливан, ул. Алба Юлия.
Сектор Чеканы: ул. Мештерул Маноле, бульвар Мирча чел Бэтрын.
Сектор Рышкановка: ул. Киев, бульвар Ренаштерий Национале.
Сектор Ботаника: бульвар Дечебал.
В связи с этим администрация города просит всех участников движения следовать временным дорожным знакам.
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