На каких улицах Кишинёва сегодня будет затруднено движение

Столичная примэрия продолжает информировать жителей города о том, на каких участках дороги будут проводиться ремонтные работы.

Так, сегодня, 19 апреля, будут перекрыты следующие улицы:

Сектор Центр: ул. М. Когылничану.

Сектор Буюканы: ул. Ион Пеливан, ул. Алба Юлия.

Сектор Чеканы: ул. Мештерул Маноле, бульвар Мирча чел Бэтрын.

Сектор Рышкановка: ул. Киев, бульвар Ренаштерий Национале.

Сектор Ботаника: бульвар Дечебал.

В связи с этим администрация города просит всех участников движения следовать временным дорожным знакам.