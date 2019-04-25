На каких трассах страны сегодня стоят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 25 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, км 194 – 224, 224 – 266;

R 1: Кишинёв – Унгены, км 9 – 35, 40 – 70;

R 2: Кишинёв – Бендеры, км 22 – 38;

R 3: Кишинёв – Хынчешть – Чимишлия, км 9 – 25, 42 – 60;

R 4: R 6: Гояны – Криуляны – M 1, км 18 – 42;

R 6 – Кишинёв – Оргеев, км 13 – 21, 43 – 74;

R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 51;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 79 – 101;

R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 25 – 42.