На каких трассах страны сегодня стоят патрульные с радарами

На каких трассах страны сегодня стоят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 25 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, км 194 – 224, 224 – 266;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, км 9 – 35, 40 – 70;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры, км 22 – 38;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешть – Чимишлия, км 9 – 25, 42 – 60;
  • R 4: R 6: Гояны – Криуляны – M 1, км 18 – 42;
  • R 6 – Кишинёв – Оргеев, км 13 – 21, 43 – 74;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 51;
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 79 – 101;
  • R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 25 – 42.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md