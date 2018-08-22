На каких трассах страны сегодня работают машины – «капканы»

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) информирует всех водителей о местонахождении машин патрульных с гражданскими номерами, которые следят за дорожным движением.

Так, сегодня, 22 августа, машины – «капканы» в течение всего дня будут находиться на трассах M5, R6, R1 и R2, а также в городах Яловены и Криуляны. В муниципии Кишинев “капканы” можно будет встретить на Хынчештском и Мунчештском шоссе, а также на улицах Каля Басарабией, Мирча чел Бэтрын, Николае Милеску Спэтару. Помимо этого, машины с радарами будут расположены в Бельцах, на улицах Йорга и Дечебал.

НИП рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД и не превышать пределы допустимой скорости. Следует отметить, что на национальных дорогах действуют следующие ограничения скорости:

– 50 км/ч в населённых пунктах;

– 90 км/ч вне населённых пунктах.