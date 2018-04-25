На каких трассах страны сегодня поджидают радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 25 апреля, они будут находиться на следующих трассах:

– M 1/R 3: на участке района Яловень;

– M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 39 – 90;

– R 1: Кишинев – Унгены, км 48 – 75;

– R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;

– R 4: R 6 – Гоян – Криулень – M 1, км 18 – 42;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 49 – 86;

– R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока – Унгурь, км 95 – 168;

– R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23.