На каких трассах страны сегодня “подстерегают” патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает сообщать гражданам о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 18 мая, они будут располагаться на следующих трассах и их участках:

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 1/R 3: Яловенский район;

– R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 1, 18 – 42 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 3/ M 3/R 26: Чимишлия;

– R 34: Леовский район.