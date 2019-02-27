На каких трассах страны сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 27 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255-266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района);

M 3: Кишинёв – Комрат (на участке Яловенского района);

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53-81 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 40-70 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13-21, 23-40, 41-60-88 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26-42 км;

R 3: Хынчешты – Чимишлия, 44-65 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-42 км;

R 28: M 3 – Комрат, 0-15 км.