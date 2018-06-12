На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 12 июня, они будут располагаться на следующих трассах и их участках:
- M 1/R 3: на участке района Яловень;
- R 1: на участке района Страшень;
- M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 77 – 129;
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 194 – 224; км 255 – 266;
- R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70;
- R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;
- R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
- R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;
- R 3/ M 3: на участке района Чимишлия;
- R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki