На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 11 мая, они будут располагаться на следующих трассах:

M 1/R 3: на участке района Яловень;

M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешть, км 77 – 129;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 39 – 90; км 194 – 224; км 255 – 266;

R 1: Кишинев – Унгены, км 128 – 70;

R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;

R 4: R 6 – Гоян – Криулень – M 1, км 18 – 42;

R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;

R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;

R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;

R 3/ M 3: на участке района Чимишлия;

R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.