На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 28 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат, на участке Яловенского района, 72 – 124 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40; 70 – 103 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 38 – 60 – 87 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скулены – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 28: M 3 – Комрат, 0 – 15 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты;

R 35: Комрат – Кантемир – R 34;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M1, 5 – 28 км.