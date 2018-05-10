На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 10 мая, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 1/R 3: на участке района Яловень;
  • M 5/R 1: на участке района Стрэшень;
  • M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 77 – 129;
  • M 5: Крива – Бельцы -Кишинев, км 0 – 39; км 194 – 224; км 281 – 296;
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 48 – 75;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;
  • R 4: R 6 – Гоян –Криулень – M 1, км 18 – 42;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 49 – 86;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
  • R3/R 33/ G 98:  на участке района Хынчешть;
  • R 3/ M 3: на участке района Чимишлия;
  • R 34: Хынчешть – Леова – Кагул. 
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