На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 10 мая, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- M 1/R 3: на участке района Яловень;
- M 5/R 1: на участке района Стрэшень;
- M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 77 – 129;
- M 5: Крива – Бельцы -Кишинев, км 0 – 39; км 194 – 224; км 281 – 296;
- R 1: Кишинев – Унгены, км 48 – 75;
- R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;
- R 4: R 6 – Гоян –Криулень – M 1, км 18 – 42;
- R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 49 – 86;
- R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
- R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;
- R 3/ M 3: на участке района Чимишлия;
- R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki