На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

0

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 3 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат, на участке Яловенского района;

M 5: Бельцы – Кишинёв, 214 – 253 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40, 70 – 101 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.