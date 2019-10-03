На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами. 

Сегодня, 3 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 3: Кишинёв – Комрат, на участке Яловенского района;
  • M 5: Бельцы – Кишинёв, 214 – 253 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40, 70 – 101 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.
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