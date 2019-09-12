На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 12 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40, 70 – 103 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 26 – 42 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 13 – 42 – 60 – 79 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
  • R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 0 – 30 км;
  • R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;
  • R 33/M 1/G 98: на участке Хынчештского района;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1,  5 – 28.
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