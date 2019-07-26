На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 26 июля, они будут находиться на следующих трассах и отрезках:

– G 91: Унгены – Ниспорены, 5 – 28 км;

– R 16: Унгены – Скулень, 53 – 81 км;

– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

– M 5: Кишинев – Бельцы, 194 – 214 – 253 км;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 км;

– R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

– R 20: Оргеев – Резина;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 33 – 41 – 60 км;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

– R 20: Оргеев – Резина;

– R 3: Кишинев – Хынчешты, 9 – 26 – 42 км;

– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.

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