На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 17 июля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 214 – 253;

G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;

R 16: Скуляны – Унгены, км 53 – 81;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;

R 20: Оргеев – Резина;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60;

R 9: R 14 – Шолдэнешты – R20;

R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 40,

M 1 /M 3: на участке Яловенского района;

R 33/ G 98/ M 1: на участке Хынчештского района.