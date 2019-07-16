На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции. 

Сегодня, 16 июля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 32 – 42 – 60;
  • R 9: R 14 – Шолдэнешть – R20;
  • R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
  • R 3: Кишинев – Хынчешть, км 9 – 40;
  • M 1 /M 3: на участке района Яловень;
  • R 33/ G 98/ M 1: на участке района Хынчешть. 
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