На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции.

Сегодня, 16 июля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;

R 20: Оргеев – Резина;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 32 – 42 – 60;

R 9: R 14 – Шолдэнешть – R20;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

R 3: Кишинев – Хынчешть, км 9 – 40;

M 1 /M 3: на участке района Яловень;

R 33/ G 98/ M 1: на участке района Хынчешть.