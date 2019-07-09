На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 9 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1;

– G 89: R 1 – Пырлица – Ниспорень – G 91;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;

– R 20: Оргеев – Резина;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60;

– R 9: R 14 – Шолдэнешть – R20;

– R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

– R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 40;

– M 1 /M 3: на участке района Яловень;

– R 33/ G 98/ M 1: на участке района Хынчешть.