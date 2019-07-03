На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 3 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 214 – 253;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;

R 16: Скулены – Унгены, км 53 – 81;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Анений Ной – Кэушань – Штефан-Водэ, км 55 – 101;

R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолдэнешть – R 20;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 88;

R 3: Кишинев – Хынчешты, км 26 – 42;

M1 /M 3: на участке района Яловень.