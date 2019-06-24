На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 24 июня, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 214 – 253;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

R 16: Скулень – Унгены, км 53 – 81;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Анений Ной – Кэушень, км 55 – 101;

R 3: Кишинев – Хынчешты, км 26 – 42;

M1/ M3: Яловены – Хынчешты;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 88;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолдэнешть – R 20;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43.